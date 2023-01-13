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تبون: مانديلا قال إنه يعتبر نفسه جزائريا وهذا التصريح يبين هويتنا الأفريقية

الجمعة، 13 يناير 2023 07:00 ص
تبون: مانديلا قال إنه يعتبر نفسه جزائريا وهذا التصريح يبين هويتنا الأفريقية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
وكالات

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شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أهمية امتلاك الجزائر للبنى التحتية الرياضية تحسبا لاحتضان كبرى المنافسات الدولية.

وصرح الرئيس تبون على هامش تدشين ملعب نيلسون مانديلا ببراقي أمس الخميس: "الملاعب خُصصت لاحتضان الشباب الجزائري".

وأضاف: "برهنا انتماءنا المتوسطي بنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط واليوم بملعب مانديلا سنثبت هويتنا الأفريقية".

وأوضح تبون أن الجزائر دخلت في مرحلة تثبيت الانتماء، والزعيم الراحل نيلسون مانديلا صرح بنفسه أنه يعتبر نفسه جزائريا. واستقبل تبون الخميس بالجزائر العاصمة زويليفليل مانديلا، حفيد زعيم جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديلا.

وصرح زويليفليل مانديلا عقب الاستقبال بأنه سعيد جدا بالمشاركة في تدشين ملعب براقي الذي حمل اسم نيلسون مانديلا الذي اعتبر الجزائر كبلده الثاني.

وقال: "هذا عرفان ليس فقط لجنوب أفريقيا ولكن أيضا لكل أفريقيا، بتسمية هذه المنشأة الرياضية باسم الراحل مانديلا.. إنه شرف لعائلة مانديلا أن تكون هنا في الجزائر.. سنواصل كفاحنا من أجل القضايا الأفريقية ولا سيما قضية شعب الصحراء الغربية آخر مستعمرة فى أفريقيا".


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