بدء إجراء المقابلات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بوزارة السياحة

كتب محمد أسعد

بدأت لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بوزارة السياحة والآثار برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل عدد (26) من الوظائف القيادية بديوان عام الوزارة والتي كان قد سبق الإعلان عنها خلال شهر يونيو 2022، وذلك على مدار العشرة أيام الماضية.

وفي مُستهل أعمال اللجنة، تم الانتهاء من مقابلة المتقدمين لشغل وظيفة واحدة بالمستوي الوظيفي الممتاز، وأخرى بالمستوي الوظيفي العالى ووظيفتين بالمستوي الوظيفي مدير عام، وسوف تستكمل اللجنة أعمالها خلال الفترة المقبلة لحين الإنتهاء من مقابلة جميع المتقدمين لباقي الوظائف المعلن عنها.

وأوضح الدكتور أحمد رحيمة معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن الوظائف المعلن عنها قد شهدت إقبالًا كبيرًا من المتقدمين سواء من موظفي الوزارة ووحدات الجهاز الإداري للدولة، أو من خارج الجهاز الإداري، ممن توافرت بشأنهم الاشتراطات اللازمة للتقدم لشغل تلك الوظائف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وكذلك قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.



إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لشغل الوظائف القيادية



وزير السياحة يرأس لجنة الوظائف القيادية