انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن التنشيطى بشرم الشيخ

وسبق الإنطلاقة حضور الهجانة المشاركين من محافظات جنوب وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد ومحافظات الصعيد .

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء انطلاق الدورة التنشيطية لسباقات الهجن وتستمر حتى السبت 14 يناير بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من أقاليم مصر المختلفة.

وقال محافظ جنوب سيناء ان هذا السباق هو استعدادا للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث، المزمع إقامته أواخر فبراير أو أوائل مارس من العام الجاري، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات المتحدة.

وأكد المحافظ أن المستهدف من هذه الدورة اختبار المنشآت والمرافق المتطورة في المضمار والوقوف علي كافة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسباقات تهيئة كل الأجواء المحفزة علي إنجاح المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث والمقرر خلال الأسابيع القادمة.

وجدد فودة دعوته لجميع مربي الهجن والمؤسسات المعنية في كل الأقاليم المشاركة في الفعاليات التي يستضيفها مضمار الهجن بشرم الشيخ والإستفادة من مكونات المشروع الضخم الذي تأسس لمنح فرص غير محدودة لتحقيق مكاسب عديدة ومتنوعة لجميع المشاركين، مؤكدا ثقته في كفاءة الخدمات والتسهيلات التي تم إعدادها لإنجاح المشاركات وتميز الفعاليات في نمط دائم ومتكرر.

وقال محافظ جنوب سيناء، ان المشروع الضخم لمضمار الهجن الذي تبنته الدولة ودعمته الإمارات العربية الشقيقة يحتل مساحة تقدر بنحو 1500 فدان بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه تحملت الدولة 25 مليونا فقط، والباقي مشاركات وجهود ذاتية، وتعده استثمارا يستهدف في الأساس بعدا اجتماعيا أولته القيادة السياسية عنايتها الخاصة تقديرا لمتطلبات أهالي القبائل من البدو و تعزيزا للانتماء وإحياء التراث القيم العربية الأصيلة وتهيئة الظروف تحقق للأهالي مكاسب إقتصادية.

وقال فودة أن توجيهات القيادة السياسية واضحة للاهتمام بأهلنا من البدو والإرتقاء بإمكانياتهم والحفاظ علي التراث والقيم وتعزيز العلاقات بين القبائل والعشائر في الدول العربية ونحن نعمل بكل جدية لإنجاز مهمتنا القومية مسلحين بروح الإنتماء وعزم مخلص لعروبتنا مدعومين من قيادات وطنية عربية لها سجل حافل وتاريخي في معدلات الإنجاز التنموية سواء في مصر أو الإمارات.