انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية غدا

كتب لؤى على

تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 14 يناير 2023، ويؤدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم. وتنتهى امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم الخميس 19 يناير 2023، ويؤدى الطلبة امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع. ونبه قطاع المعاهد الأزهرية بأن امتحانات المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويحدد موعدها من قبل المناطق التعليمية على أن تعقد قبل موعد الامتحانات التحريرية.

كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2023 بمادة الفقه.

ومن المقرر أن ينتهى الطلاب من امتحاناتهم يوم الخميس 19 يناير 2023 بأداء امتحانات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 14 يناير 2023، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية أول أيام امتحاناتهم، الامتحانات الخاصة بمادة الفقه واللغة العربية "ورقة أولى " وتشمل النحو والصرف.

ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 21 يناير 2023 بأداء امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.