اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 يناير 2023 03:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية غدا

الجمعة، 13 يناير 2023 03:00 ص
انطلاق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية غدا قطاع المعاهد الازهرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم السبت 14 يناير 2023، ويؤدى الطلاب امتحان مادة القرآن الكريم. 
 
وتنتهى امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية يوم الخميس 19 يناير 2023، ويؤدى الطلبة امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع. 
 
ونبه قطاع المعاهد الأزهرية بأن امتحانات المستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة ويحدد موعدها من قبل المناطق التعليمية على أن تعقد قبل موعد الامتحانات التحريرية.
 
كما يؤدى طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير 2023 بمادة الفقه.
 
ومن المقرر أن ينتهى الطلاب من امتحاناتهم يوم الخميس 19 يناير 2023 بأداء امتحانات مادة حفظ القرآن الكريم وتجويده.
 
وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية  يوم 14 يناير 2023، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية أول أيام امتحاناتهم، الامتحانات الخاصة بمادة الفقه واللغة العربية "ورقة أولى " وتشمل النحو والصرف.
 
ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد الأزهرية يوم 21 يناير 2023 بأداء امتحانات مادتي اللغة الأجنبية والمستوى الرفيع.
 
160417-FB_IMG_1669549416024
 
132583-FB_IMG_1669549423576
165021-FB_IMG_1669549421855

 


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

امتحانات الشهادة الابتدائية

امتحان الاعدادية

الامتحانات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات للتعامل مع الغش فى لجان الامتحانات.. استدعاء الشرطة حال امتحان طالب مكان آخر.. مصادرة الهاتف والسماح للطالب باستكمال الامتحان مع تحرير محضر غش

الأحد، 25 ديسمبر 2022 07:00 ص

تعليمات مهمة من قطاع المعاهد الأزهرية للطلاب قبل بدء امتحانات نصف العام.. حظر المحمول والإجابة بالقلم الأزرق فقط.. عدم كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان تتضمن سبًا أو قذفًا أو إيحاءات سياسية

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022 12:00 م

تعليمات للطلاب من قطاع المعاهد الأزهرية للالتزام خلال الامتحانات

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 08:00 ص

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن انتهاء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول.. أقل من 10 أيام وتبدأ.. استمرار تسجيل استمارات الشهادتين الابتدائية والإعدادية.. والقطاع يعلن ارتفاع نسبة الاعتماد لمعاهده إلى 99.5%

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة