وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن وحدة القوات الخاصة بولاية بونتلاند تصدت لهجوم شنته عناصر "داعش" الإرهابية على منطقة (بالي دن د) في محافظة بري، وقتلت قائدا ميدانيا للتنظيم.. مشيرة إلى أن العمليات جارية لتعقب فلول العناصر الإرهابية.