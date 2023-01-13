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أعلنت قوات ولاية (بونتلاند) الإقليمية شمال شرق الصومال، اليوم الجمعة مقتل قيادي ميداني بارز من تنظيم "داعش" الإرهابية خلال عملية عسكرية نوعية نفذتها وحدة القوات الخاصة في مناطق جبلية بمحافظة بري.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن وحدة القوات الخاصة بولاية بونتلاند تصدت لهجوم شنته عناصر "داعش" الإرهابية على منطقة (بالي دن د) في محافظة بري، وقتلت قائدا ميدانيا للتنظيم.. مشيرة إلى أن العمليات جارية لتعقب فلول العناصر الإرهابية.

وفى مطلع الشهر الجارى اندلع قتال وصف بالعنيف "بين أنصار داعش في الصومال فى مرتفعات غل غلا فى إقليم برى بولاية بونتلاند فى شمال شرق الصومال"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الصومال الجديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتتال بين أنصار تنظيم "داعش" المتطرف نشب بسبب خلافات على القيادة، لافتة إلى أن التقارير الواردة من هناك تفيد بانقسامه إلى فصيلين متناحرين.

وأرجعت الصحيفة الصومالية الصراع داخل تنظيم "داعش" في الصومال على القيادة إلى "معاناة زعيمهم الشيخ عبد القادر مؤمن الذي انشق في عام 2015 عن حركة الشباب وأعلن الولاء لتنظيم داعش من مرض شديد ألزمه الفراش".