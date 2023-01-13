العراق: اعتقال 3 إرهابيين من داعش وضبط أسلحة فى عدة محافظات

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، اعتقال 3 عناصر من تنظيم (داعش) الإرهابى وضبط مخزن عتاد، فى عدة محافظات.

وذكر الجهاز- في بيان، أوردته قناة (السومرية نيوز)- أن في محافظة السُليمانية بإقليم كردستان- العراق ألقي القبض على عُنصرين إرهابيين في مدينتي كلار و بازيان.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع العملية داخل السُليمانية نفذت وحدة خاصة تابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية في مُحافظة كركوك نتج عنها الإطاحة بعُنصر إرهابي ينتمي لعصابات داعش التكفيرية، لافتا إلى العثور على مخزن للعتاد حديث التخزين في الأنبار بعد ورود معلومة استخبارية دقيقة.

من ناحية أخرى، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إنه بحث مع رئيس وزراء العراق محمد السودانى تقديم الدعم الاقتصادي بالعراق.

وأضاف المستشار الألماني ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء العراق: نرحب برغبة العراق في تنويع اقتصاده.

وتابع المستشار الألماني: سندعم العراق لمواجهة أخطار التغير المناخي، موضحا أن العراق يلعب دورا إيجابيا كوسيط في المنطقة.

وقال المستشار الألماني إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من العراق.