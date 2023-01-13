العثور على أكبر رواسب أرضية نادرة في الاتحاد الأوروبى

فاطمة شوقى

أعلنت شركة تعدين سويدية، أنها عثرت على أكبر رواسب أرضية نادرة في الاتحاد الأوروبى في أقصى شمال البلاد، وهو يمثل جزءا كبيرا من الاحتياجات الأوروبية، وفقا لصحيفة "بورتافوليو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الرواسب الأرضية التي تم اكتشافها ستكون عاملا رئيسيا في إنتاج السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

وأوضحت أن هذا الاكتشاف الأولى للودائع المسماة Per Geijer تشير إلى أنها تحتوي على 585 مليون طن من الخام ، حيث يوجد الأباتيت الذي يحتوي على الفوسفور وعناصر نادرة أخرى.

وتم تجهيز صالات للوصول إلى الرواسب الواقعة على بعد 700 متر من منجم كيرونا للحديد من أجل التحقق من العمق والتفصيل، ومن المتوقع أن يتم الإنتظار عام او عامين لمعرفة متى يمكن البدء في استغلال هذه الاحتياطات ، والتي بالمعدلات الحالية سوف تتطلب 10 او 15 عاما .

قال وزير الطاقة والصناعة السويدي، إيبا بوش، إن هذا الاكتشاف "يظهر أن هناك نتائج مهمة للتحول الأخضر" وسيساعد كتلة الاتحاد الأوروبي على تقليل اعتمادها على الدول الآخرى لهذه المعادن الأساسية للكهرباء.