وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون- حسبما نقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية- إن بلاده تتولى رئاسة مجلس التكتل في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات غير مسبوقة، مؤكدا أن أساس أولويات بلاده هي أن تكون أوروبا أكثر اخضرارًا وأمانًا وحرية.



كما تعهدت السويد بالتمسك بالقيم الأوروبية الأساسية على مدار فترة مهمتها البالغة ستة أشهر، مشيرة إلى أن أولوياتها الأربع هي (الأمن، والمرونة، والازدهار، والقيم الديمقراطية).



ومن المقرر أن يتم تكليف السويد بوضع جدول أعمال سياسي وتوجيه النقاش بين الدول الأعضاء في التكتل.