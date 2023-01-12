الزراعة: بناء 7 مدارس فى أسوان بنطاق مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL"

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور هانى درويش المدير التنفيذي لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "SAIL" الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية IFAD ، أنه في إطار سعى المشروع لإستكمال بعض الخدمات التعليمية بمناطق عمل المشروع، التى تعاني هذه المناطق من نقص الخدمات التعليمية تم بناء 7 مدارس في صعيد مصر.

وأوضح دوريش أنه تم الانتهاء من 5 مدارس تعليم أساسي بقرى الآمال والكرامة والمنار بمنطقة وادي النقرة بأسوان، وقرية السماحة بمنطقة وادي الصعايدة بأسوان وقرية الجهاد بمنطقة غرب الفشن بمصر الوسطى، وبناء مدرسة تعليم ثانوي بقرية الحكمة بمنطقة وادي النقرة.

وأضاف "درويش" أنه جاري حاليا أيضا الإنتهاء من بناء مدرسة تعليم أساسى بقرية البراعم بمنطقة وادي النقرة، ومدرسة تعليم ثانوى بقرية الشهامة بمنطقة وادي الصعايدة بمحافظة أسوان.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور هانى درويش أن مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة SAIL تم من خلاله إعادة تأهيل 36,250 متر طولي مساقى بمنطقة مطوبس – كفر الشيخ بقرى "إبراهيم الدسوقى – السيد البدوى – سيدى طلحة" والتي ساهمت في التغلب على مشكلة عدم وصول المياه لنهايات الأفرع، مما أدى إلى إعادة زراعة الأرض البور التي لم تكن تصل لها مياه الري وأيضًا زيادة الإنتاجية للمحاصيل المنزرعة بهذه المناطق.

أضاف أن ذلك يأتى في إطار سعى وزارة الزراعة لزيادة كفاءة الموارد المائية بمناطق عمل المشروع من خلال التغلب على مشكلة الري بالأراضي المستصلحة الحديثة , حيث تعانى هذه الأراضى من مشكلة عدم وصول مياه الرى لنهايات بعض المساقى الداخلية بهذه القرى والتي بدورها تؤدى إلى ضعف الإنتاج الزراعى للمحاصيل بهذه القرى وأيضًا عدم زراعة بعض الأراضى التي لم تصل إليها مياه الرى .