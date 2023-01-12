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شاهد توريد محصول قصب السكر بمصنع أبو قرقاص بالمنيا لإنتاج السكر التموينى

الخميس، 12 يناير 2023 05:00 ص
شاهد توريد محصول قصب السكر بمصنع أبو قرقاص بالمنيا لإنتاج السكر التموينى توريد محصول قصب السكر
المنيا - حسن عبد الغفار

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قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا، من داخل مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، تلك القلعة العملاقة التى تنتج كميات كبيرة من السكر التموينى، وهو أحد القلاع الصناعية العملاقة فى محافظة المنيا والذى تم إنشاؤه عام 1869م، ويستهدف عصر 6 آلاف طن قصب فى اليوم، وإجمالى الكمية التى يتم عصرها سنويا نحو 350 ألف طن، حيث تبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من القصب بالمحافظة نحو 27 ألف فدان تقريبا، وإجمالي السكر المنتج خلال الموسم 40 ألف طن سكر تموينى.
 
وقال على خلف أحد المزارعين إن موسم القصب هذا العام مبشر بالخير، حيث إن مستوى الإنتاج تفوق العام الماضى فى كثير من الأرضى، كما أن زراعة القصب من الزراعات الرئيسية التى تتميز بها محافظة المنيا، وتتركز فى جنوب المحافظة، فى أبو قرقاص وملوى وديرمواس، ومن هنا جاءت شهرت محافظة المنيا بإنتاج العسل الأسود الذى يعد أحد منتجات مصنع السكر. 
 
ولفت إلى أن موسم حصاد القصب بالنسبة للمزارعين هو يوم عيد، خاصة مع وفرة الإنتاج حيث ينتج الفدان بين 30 إلى 40 طنا، ورغم أن محصول القصب يستمر فى الأرض الزراعية فترة طويلة إلا أن المزارعين فى جنوب المنيا يفضلون زراعته بشكل كبير، وعندما يأتى موسم التوريد للقصب تكون الفرحة كبيرة للمزارعين.
 
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