أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن الجيش اللبناني، أطلق اليوم الجمعة، النار على طائرة إسرائيلية مسيرة خرقت الأجواء اللبنانية.
وذكرت القناة أن "الجيش اللبناني أطلق النار على "درون إسرائيلية" خرقت الأجواء اللبنانية أثناء قيام قوة مشاة معادية بتجاوز السياج التقني شمالي موقع العباد عند حدود بلدة حولا".
وأعلن الجيش اللبنانى أمس إصابة 4 عسكريين فى تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين، خلال مداهمات صباح اليوم الخميس، فى الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
وأكد الجيش - في بيان مقتضب - أن قوة عسكرية نفذت مداهمات في حي الجورة ببرج البراجنة في الضاحية الجنوبية، وألقت القبض على 7 أشخاص بينهم أحد أخطر تجار المخدرات في المنطقة، ومطلوبين آخرين بجرائم تجارة المخدرات والقتل.
وأوضح أنه خلال المداهمة حصل تبادل لإطلاق النار نتج عنه 4 إصابات طفيفة بين العسكريين وإصابتان بين المضبوطين.
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