وأكدت قيادة الجيش اللبناني - في بيان لها اليوم- أن مديرية المخابرات بالجيش أحالت ملف على القضاء المختص بتاريخ 3 يناير الجارى.



وفي وقت سابق اليوم، وجه القضاء العسكري اللبناني اتهاما لـ 7 أشخاص بإطلاق النار على دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أثناء سيرها في منطقة العاقبية الواقعة في نطاق مدينة صيدا بمحافظة الجنوب في وقت متأخر من ليل الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الماضي، مما أدى لمقتل جندي وإصابة 3 آخرين.



وكانت (اليونيفيل) قد أعلنت في 15 ديسمبر الماضي، مقتل جندي من جنود حفظ السلام وإصابة 3 آخرين جميعهم من الكتيبة الإيرلندية في حادث وقع في منطقة العاقبية التابعة لمدينة صيدا، وذلك خارج منطقة عمليات "اليونيفيل" في جنوب لبنان.