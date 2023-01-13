"التعامل مع العنف" ورشة عمل فى جامعة الإسكندرية

وتقام ورشة العمل فى الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام لمنح فرصة للطلاب للمشاركة فى الورشة التوعوية، وذلك فى إطار دور وحدة العنف ضد المرأة داخل جامعة الإسكندرية لتوعية الطلاب.

وكانت قد نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية الندوة التوعوية "الإسعافات النفسية الأولية للتعامل مع العنف"، فى إطار فعاليات الاحتفال بالحملة العالمية حملة الـ16 يوم بقاعة الواقع الافتراضى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

واستضافت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذى للوحدة كل من الدكتورة منى متولى السيد أستاذ التمريض النفسى والصحة النفسية بكلية التمريض، والدكتور أيمن محمد العشرى مدرس التمريض النفسى بذات الكلية لتقديم هذه الندوة.

وأدارت الندوة الدكتور فيبي سعد عطا الله مدير مركز الإرشاد النفسى بجامعة الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة الوحدة، واستهدفت الندوة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وحضر اللقاء لفيف من أساتذة الجامعة.

وناقشت الندوة الأضرار النفسية التى يسببها العنف وطرق التصدى لها وسط تفاعل كبير من المشاركين.