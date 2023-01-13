اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 يناير 2023 01:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"التعامل مع العنف" ورشة عمل فى جامعة الإسكندرية

الجمعة، 13 يناير 2023 01:00 ص
"التعامل مع العنف" ورشة عمل فى جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية ورشة عمل بعنوان "التعامل مع العنف"، وتقبل فيها 50 طالبا من كليات جامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى المشاركين فى مسابقة 16 فن، والتى شارك فيها عدد كبير من طلاب الجامعة.

وتقام ورشة العمل فى الأسبوع الثانى من إجازة نصف العام لمنح فرصة للطلاب للمشاركة فى الورشة التوعوية، وذلك فى إطار دور وحدة العنف ضد المرأة داخل جامعة الإسكندرية لتوعية الطلاب.
 
وكانت قد نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية الندوة التوعوية "الإسعافات النفسية الأولية للتعامل مع العنف"، فى إطار فعاليات الاحتفال بالحملة العالمية حملة الـ16 يوم بقاعة الواقع الافتراضى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.
 
واستضافت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذى للوحدة كل من الدكتورة منى متولى السيد أستاذ التمريض النفسى والصحة النفسية بكلية التمريض، والدكتور أيمن محمد العشرى مدرس التمريض النفسى بذات الكلية لتقديم هذه الندوة.
 
وأدارت الندوة الدكتور فيبي سعد عطا الله مدير مركز الإرشاد النفسى بجامعة الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة الوحدة، واستهدفت الندوة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وحضر اللقاء لفيف من أساتذة الجامعة. 
 
وناقشت الندوة الأضرار النفسية التى يسببها العنف وطرق التصدى لها وسط تفاعل كبير من المشاركين.

 


الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندرية

اخبار الاسكندريه



الموضوعات المتعلقة

ختام فعاليات حملة "مناهضة العنف ضد المرأة" بمحافظة الدقهلية‎‎.. اعرف التفاصيل

السبت، 31 ديسمبر 2022 07:57 م

نائب رئيس جامعة الفيوم لـ"اليوم السابع": الجامعة ظهرت فى مكانة متقدمة خلال تصنيفات دولية.. وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تتصدى لأية وقائع بالقانون وبسرية تامة.. ولدينا أبحاث مهمة حول قضية التغيرات المناخية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:30 م

الصحف العالمية اليوم: 31قتيلا حصيلة العواصف بأمريكا وإلغاء أكثر من 1400 رحلة جوية.. اتهامات لداخلية بريطانيا بالتراجع عن تعهد تعزيز مواجهة العنف ضد النساء.. مدينة بوليفية تحظر مصارعة الديوك بسبب أنفلونزا الطيور

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 02:08 م

اتهامات للداخلية البريطانية بالتراجع عن تعهد تعزيز مواجهة العنف ضد النساء

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة