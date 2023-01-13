التشيكيون يبدأون في التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

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بدأ التشيكيون في عمليات التصويت بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة الرئيس ميلوش زيمان.

وذكر راديو براغ أن مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد ستظل مفتوحة حتى الساعة 10 مساءً قبل فتحها مرة أخرى من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً يوم غد السبت.

وأوضح إنه إذا لم يحصل أي من المرشحين الثمانية المشاركين، كما هو متوقع، على أكثر من 50 في المائة في الجولة الأولى، فسيتم إجراء جولة إعادة ثانية في غضون أسبوعين.

ورغم أن دوره شرفي إلى حد كبير، فإن الرئيس التشيكي هو الذي يعين الحكومة ويختار محافظ البنك المركزي وكذلك قضاة المحكمة الدستورية ويتولى مهمة القائد العام للقوات المسلحة.

من ناحية أخرى، تعرض الموقعان الإلكترونيان للمرشحين الاثنين في الانتخابات الرئاسية الجنرال بيتر بيفل، والأكاديمي توماش زيما، للاختراق.

وذكر المعهد الوطني للأمن السيبراني أن المخترقين حظروا صفحات "الويب" الخاصة بالمرشحين الاثنين، حيث جاءت الاختراقات من عناوين بروتوكول إنترنت عبر أوروبا وأدت التعقبات إلى مجموعة من المخترقين الروس تعرف بـ "نو نيم 057".