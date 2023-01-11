التشيك تسجل ثانى أعلى معدل تضخم فى تاريخها خلال 2022

براغ (أ ش أ)

أعلنت وكالة الإحصاء التشيكية اليوم الأربعاء، أن متوسط معدل التضخم خلال العام الماضى بلغ 15.1%، وهو ثانى أعلى معدل فى تاريخ جمهورية التشيك الحديث.

وذكر راديو (براغ الدولي) أنه خلال عام 2022، ارتفعت أسعار السلع بنسبة 16.8%، بينما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 12.3%، فيما تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 15.8 %، بعدما سجل 16.2 % خلال شهر نوفمبر.

يشار إلى أن أعلى معدل تضخم سنوي تم تسجيله في جمهورية التشيك عام 1993، وبلغ 20.8 %.

من جانب أخر، أعلنت السلطات التشيكية اليوم الأربعاء، بدء تصويت المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل يومين من فتح مراكز الاقتراع أمام عموم المواطنين.

وذكر راديو براغ الدولي أنه تم تجهيز لجان اقتراع خاصة للسماح للأشخاص المصابين بكورونا بالتصويت من السيارة (درايف ثرو)، مشيرا إلى أن هذه اللجان مفتوحة اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة مساء، وقد تم تخصيص لجنة بكل ضاحية، وخمس لجان في العاصمة براغ، كما يمكن للأشخاص الذين لا يستطيعون التصويت من سياراتهم طلب صندوق اقتراع محمول إلى منازلهم.

ومن المقرر أن يتوجه نحو 8.3 مليون تشيكي إلى صناديق الاقتراع يومي الجمعة والسبت المقبلين لانتخاب خليفة للرئيس ميلوش زيمان، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى، ستقام جولة إعادة بين المرشحين اللذين سيحصلان على أعلى نسبة من الأصوات بعد أسبوعين.

ويعد منصب الرئيس، شرفيا إلى حد كبير في جمهورية التشيك، حيث تكون السلطات التنفيذية الرئيسية في عهدة الحكومة.