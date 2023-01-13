الإرشاد الزراعى: لا توجد إصابات فى الحقول الإرشادية المنزرعة بالقمح في بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس على سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببوسعيد خلال تصريحات صحفية " لليوم السابع" أن الحقول الإرشادية المنزرعة بالقمح بالقطاع الزراعى ببورسعيد ضمن برنامج ترشيد المياه للموسم الزراعى 2022/2023 والتى تقدر مساحتها 396 فدان خالية تماماً من الإصابات والحالة العامة جيدة والحمد لله.

لافتاً : أن المساحة المستهدف زراعتها من الحقول الإرشادية ضمن مشروع الترشيد ببورسعيد 300 فدان والتى قد تم زيادة مساحتها المنزرعة لخدمة مزارعى القطاع الزراعى ببورسعيد .

وتابع أن الخدمة الإرشادية تقدم مجانيه لهذه الحقول بهدف التسوية بالليزر مجاناً من خلال جهاز تحسين الأراضى .

وفى سياق متصل أكد سليمان أن هناك توصيات مع الانتهاء من رية المحاياه ودفعة السماد الأذوتى الأولى والتى تفضل فيها النترات عن اليوريا والانتظام فى إعطاء الرية الثانية بعد رية المحاياه مع إضافة جرعة السماد المقررة والإنتهاء منها فى الحالة العمرية للنباتات مع مراعاة القضاء على الحشائش سواء العريضة أو الرفيعة وذلك من خلال المبيدات الموصى بها من قبل الوزارة.

ومن جانبه أكد سليمان أن المتابعات لبعض الحقول المنزرعة بالقمح لدى المزارعين المجاورين للحقول الإرشادية تم فحصها وتقديم التوصيات بما يلزم فى هذه المرحلة العمرية للنباتات.

مؤكداً أن المتابعات والندوات التوعوية تأتى فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى والدكتور حاتم الحمادى رئيس الإدارة المركزية والسعيد حماد المدير التنفيذى لمشروع ترشيد إستخدام المياه فى الأنشطة الزراعية لمحصول القمح وتحت رعاية الدكتور حسنى عطية مدير عام الزراعة ببورسعيد.