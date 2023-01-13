اعترافات 9 أشخاص نقبوا عن الآثار فى القاهرة: حفرنا لعمق 6 أمتار ولم نجد شيئا

كشفت تحقيقات نيابة السيدة زينب الجزئية، أن الـ9 أشخاص المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى دائرة القسم، أقروا بارتكاب الواقعة وأكدوا أنهم حفروا أسفل العقار لعمق يصل إلى 6 أمتار من أجل استخراج آثار ولم نعثر على شئ.

كانت النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانـون.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة السيدة زينب "ملك أحدهم" وعثر بداخله على حفرة قطرها 1,5 متر بعمق 6 أمتار، وضبط أدوات الحفر والتنقيب، كما ضُبط بحوزة أحد المتهمين (هاتف محمول "يحوى فيديوهات خاصة بالحفر والتنقيب عن الآثار).