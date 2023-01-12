إحالة 5 أشخاص للمحاكمة بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار ببولاق أبو العلا

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بجنوب القاهرة، 5 أشخاص للمحاكمة الجنائية، حيث تم ضبطهم أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة.

كانت قررت النيابة حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.

واصلت أجهزة الامن بالقاهرة، مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء عﻻء بشندي، تم استهدافهم وأمكن ضبط (5 أشخاص) حال تنقيبهم عن الآثار داخل غرفة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ملك والد أحدهم، وعُثر على حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 متر، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.