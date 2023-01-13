إغلاق حديقة حيوان فى دالاس الأمريكية بعد هروب "نمر غائم"

كتبت: نهال أبو السعود

أغلقت حديقة حيوان دالاس فى الولايات المتحدة أبوابها اليوم الجمعة خلال بحثها عن نمر يبدو أنه هرب من سياجها، وفقا لشبكة ايه بي سي.

في صباح يوم الجمعة، غردت حديقة حيوانات تكساس بأنها أغلقت بسبب "وضع خطير" وقالت حديقة الحيوان في بيان على تويتر "أحد نمورنا في الحديقة لم يكن في بيته عندما وصل الفريق هذا الصباح ولا يُعرف مصيره في هذا الوقت."

قالت حديقة حيوان دالاس إنها أصدرت انذار يعرف بـ"كود أزرق" في إشارة الى وجود حيوان غير خطير خارج بيته الطبيعى.

ووفقا للشبكة "ايه بي سى" تم العثور على النمور التي اطلق عليها اسم "النمور الغائمة" نظرا لتداخل الألوان فيها في جنوب شرق آسيا والصين للمرة الاولي وينمو الذكور ليصل وزنهم الى حوالي 50 رطلاً ، وفقًا لمعهد سميثسونيان وتصل الإناث إلى حوالي 25 إلى 35 رطلاً فقط ويعيشون عادة في البرية يأكلون القرود والغزلان الصغيرة والخنازير البرية.

من جانبها قالت حديقة الحيوان إن شرطة دالاس في مكان الحادث وهم يواصلون البحث عن القطة الكبيرة، وأضافت الحديقة "بالنظر إلى طبيعة هذه الحيوانات ، نعتقد أن الحيوان لا يزال مختبئًا على الأرض".

تشغل حديقة الحيوانات مساحة 106 فدانًا جنوب وسط مدينة دالاس وتضم أكثر من 400 نوع و 2000 حيوان.