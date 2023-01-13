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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الواحات الصحراوى

الجمعة، 13 يناير 2023 01:43 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الواحات الصحراوى سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الواحات الصحراوى، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الواحات الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن ذلك إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

ووضعت إدارة المرور مجموعة من الإرشادات للوقاية من حوادث الطرق أثناء ظهور الشبورة الكثيفة، وسط نشر الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حركة المركبات بصفة مستمرة.

ومن تلك التعليمات:

أفضل نصيحة للوقاية من أخطار الشبورة هى تأجيل رحلتك لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.

أضئ جميع أنوار سيارتك بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض واستخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير.

افتح زجاج سيارتك بدرجة لمنع تكثف الماء بداخلها.

يجب أن تكون سرعتك في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

استعمل مساحات المطر.

استخدم آلة التنبية على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك.

عدم التوقف في منطقة الشبورة.

فى حالة عطل سيارتك بمنطقة تواجد الشبورة أسرع بتجنبيها أقصى الجانب الأيمن وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق، مع تشغيل كافة الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة أو مرافقيك لعدم التعرض للخطر.

الشبورة غالبًا ما تكون متقطعة ومتحركة فلا ينبغى تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.

ضاعف مسافة الأمان بينك وبين السيارة التي أمامك.

يجب السير في منتصف نهر الطريق مسترشدًا بالخطوط البيضاء.

عدم التخطى بسيارتك لسيارة أخرى.

رجل المرور يؤدى عمله ليحقق الأمن والسلامة لك فاتبع نصائحة حتى تصل إلى أسرتك سالمًا.

عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 0122111000.

 
 
 

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



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