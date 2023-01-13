ألمانيا تنفى اعتزام وزيرة الدفاع كريستين لامبريخت الاستقالة من منصبها

كتب محمد جمال

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أنباء استقالة وزيرة الدفاع، كريستين لامبريخت، واصفا هذه الأخبار بأنها مجرد شائعات، وقال لوكالة "نوفوستى" التى طلبت التعليق على هذه الأنباء: "هذه شائعات لا نعلق عليها"، بحسب "روسيا اليوم".

يذكرأن، أكدت شبكة "روسيا اليوم " نقلا عن صحيفة "بيلد" الألمانية بأن وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، قررت الاستقالة من منصبها.