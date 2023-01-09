ألمانيا: تورطنا فى النزاع مع روسيا ويمكن أن نصبح هدفا لهجماتها

أكد الرئيس السابق للمكتب الفدرالي الألماني لحماية الدستور هانز جورج ماسن، أنه بإرسال العربات الثقيلة ذات العجلات إلى أوكرانيا، فإن ألمانيا تصبح بذلك منخرطة في الحرب ضد روسيا.

وقال ماسن في مقابلة مع Exxpress: "إذ لم نقم بتوفير الأدوية، وإنما الأسلحة، إذن، وبالطبع فإننا بهذه الحالة نجازف بأن نصبح مشاركين في هذا النزاع، ويجب علينا أن ندرك أننا أصبحنا الآن طرفا في النزاع ضد روسيا ".

وأشار إلى اعتقاده أيضا أنّه بسبب تزويد أوكرانيا بالعربة المدرعة "ماردر"، يمكن أن تصبح ألمانيا هدفا للهجمات الروسية.

وأكد السياسي أن أوكرانيا، من وجهة نظر حقوق الإنسان الدستورية، "لا تعتبر دولة حرة."

وأردف قائلا: "أوكرانيا ليست معقلا لحقوق الإنسان والحرية والسلام في الغرب - الأمر ليس كذلك، حتى لو قال السياسيون والصحف الألمانية خلاف ذلك."

الجدير بالذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس على إرسال آليات عسكرية ثقيلة إلى كييف.