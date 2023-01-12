يزور الأرض مرة كل 50 ألف عام.. "البحوث الفلكية" يرصد المذنب الأخضر النادر

كتب محمود راغب

أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن بدأ مرصد القطامية الفلكى بمرآته التى يبلغ قطرها 1.8 مترا في رصد المذنب الأخضر (C / 2022 E3) اليوم فجرا الموافق 12 يناير 2023 أثناء أقرب نقطة له من الشمس.

وقال المعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى بيان له، أن هذا المذنب النادر والمسمى C/2022 E3 (ZTF) يزور الأرض مرة كل 50 الف عام و يتميز بإنبعاث غازات تميل للون الأخضر عند إقترابه من الشمس، لذلك سمى بالمذنب الأخضر، بينما مذنب هالى الشهير يزور الأرض مرة كل 76 عاما فقط.

وأضاف الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء، أنه تم اكتشاف المذنب ( C / 2022 E3 (ZTF)) في الثاني من مارس 2022 من قبل علماء الفلك Bryce Bolin وFrank Masci باستخدام نظام المسح Zwicky Transient Facility (ZTF) عند لمعان ظاهري قدره 17، على بعد 640 مليون كيلومتر من الشمس، ويكمل المذنب دورته حول الشمس كل 50 ألف سنه.

وطبقا للحسابات الفلكية يصل المذنب إلى نقطة الحضيض (أقرب نقطة الي الشمس) على مسافة 166 مليون كيلومتر في فجر الثاني عشر من يناير 2023 عند زاوية مطلع مستقيم 15h 48m 15s وزاوية ارتفاع +38 درجة 26 دقيقة 15 ثانية ولمعان ظاهري قدره 6.8 دراجات وزاوية طور 60.5 وزاوية استطاله قدراها 79.9 درجة.

وسوف يصل المذنب الي أقرب نقطة للأرض في الأول من فبراير 2023، على مسافة 42 مليون كيلومتر، عند لمعان ظاهري 6 دراجات داخل كوكبة Camelopardalis ليظهر للعين المجردة في الاماكن المظلمة بعيد عن إضاءة المدن علي شكل قطعة سحابة صغيرة جدا لونها اخضر، وسوف يقترن بكوكب المريخ بمقدار 1.5 درجة في الحادي عشر من فبراير 2023.

وأضاف الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك أنه ستستمر رؤية المذنب و رصده من مرصد القطامية الفلكى حتى 1 فبراير المقبل. و يمكن متابعته فى الساعات المتأخرة من الليل فى الأيام القادمة بإستخدام المناظير الفلكية المختلفة لهواة الفلك .