ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن وكالة الطيران الروسية أن خبراء روس ساعدوا الطيارين الأمريكيين أثناء تعطل الشبكات الأمريكية، موضحة أنه خلال العطل الشامل في نظام إنذار الطواقم في الولايات المتحدة، وبناء على مبادئ التعاضد الدولي، قدم المركز العام للمنظومة الموحدة لتنظيم الرحلات الجوية، ومركزاه الإقليميان في سان بطرسبورج وماجادان المساعدة اللازمة" لطواقم الطائرات التي كانت تنفذ رحلات عبر مناطق مسؤوليات المركزين المذكورين.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن المساعدات قدمت لطواقم الرحلات التي كانت في طريقها من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى الولايات المتحدة، والتي كانت تدار من مركز إدارة الطيران في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا الأمريكية.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد أعلنت عن وقف إقلاع الطائرات من المطارات الأمريكية جراء عطل في نظام إنذار الطيارين، ما أثر على رحلات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي وقت لاحق تم إعلان استئناف الحركة الجوية تدريجيا في المطارات وعودة الوضع إلى مجراه الطبيعي.