25 يناير آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أن آخر موعد للتقدم للوظائف المتاحة بـ القطار الكهربائى الخفيف LRT يوم 25 يناير، مؤكدة أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف المعلنة القيام بإرسال الطلبات مستوفاة لجميع الأوراق والمستندات المطلوبة عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على العنوان التالى (ص.ب466 رمسيس – كود 11794) مع مراعاة كتابة الاسم والوظيفة على الظرف.

وأعلنت هيئة الأنفاق عن 39 وظيفة بالقطار الكهربائى الخفيف، بنظام التعاقد، وهى قائد فريق صيانة أنظمة الاتصالات، وقائد صيانة التحكم بنظام الاتصالات، وقائد فريق صيانة معدات الإشارات الخارجية، وقائد فريق صيانة انظمة الاشارات الداخلية (فى القطار)، وفني صيانة اتصالات، وفني بفريق انظمة الاتصالات والتحكم المركزى، وفني صيانة نظم إشارات، وفني صيانة معدات الإشارات الخارجية.

ومن بين الوظائف "فني صيانة معدات الإشارات الداخلية، ومراقب أعطال فى عملية صيانة الوحدات المتحركة، ومراقب ومراسل وحدات متحركة، ومسئول التخزين - قسم الوحدات المتحركة، وفني ميكانيكا - قسم الوحدات المتحركة، وفني كهرباء - قسم الوحدات المتحركة، وقائد فريق الصيانة - قسم معدات الورشة، ومراقب و مراسل - قسم معدات الورشة، وفنى بفريق صيانة جرارات السكة الحديد - قسم معدات الورشة، وفنى مغسلة الوحدات المتحركة - قسم معدات الورشة، وفني بفريق المعدات - قسم معدات الورشة، وقائد صيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف وتبريد الهواء بالموقع، وفنيين صيانة الموقع - قسم الأنظمة الكهروميانيكية، وقائد فريق الصيانة - قسم أنظمة التذاكر، وفني برامج الحاسب الآلي - قسم أنظمة التذاكر، وفني كهرباء - قسم أنظمة التذاكر، وفني ميكانيكي - قسم أنظمة التذاكر، والإدارة الفنية - قسم المصاعد والسلالم المتحركة، وفني - قسم المصاعد والسلالم المتحركة، عامل صيانة - قسم المصاعد والسلالم المتحركة، وفنى - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية ، ومراقب و مراسل - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وقائد فريق الصيانة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنيين شبكه هوائيه - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية ، وفني بفريق صيانة عربة القطار - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية ، وفني بفريق الكهرباء - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية فني المحطة الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفنىين - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفني بمحطات المحولات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفني بفريق اختبار صيانة المحطات الفرعية - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية، وفني بفريق الكشف والمراقبة - قسم الطاقة والشبكة الكهربائية.