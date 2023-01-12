وزير الرى بالدقهلية: لجنة لإجراء رفع مساحى لترعة المقاطعة للتأكد من التزام المقاول

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، عددًا من الترع بمركز السنبلاوين ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، والتقى عدد من المزارعين والاستماع الي مطالبهم ومشاكلهم .

جاء ذلك بحضور المحافظ، والنائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، وعدد من قيادات وزارة الري ، والمهندس مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالدقهلية ، والمحاسب أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

شملت جولة " مختار " و " سويلم " تفقد ترعة المقاطعه بطول 8 كيلو متر والتي يبلغ تكلفة تبطينها 28 مليون جنيه ، وترعة المسلمانية بطول 12 كيلو والتي يبلغ تكلفة تبطينها 40 مليون جنيه .

وأكد " مختار " علي أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أولي الريف المصري اهتماماً كبيراً من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة ولأهلينا جميعا في القري وفي مقدمتهم المزارعين من خلال تبطين الترع وتطوير منظومة الري والزراعة .

وأشار " المحافظ " الي أن تبطين الترع مشروع احي وجه الزراعة في مصر ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم وصول المياه الي أراضيهم نظراً لتهدير كميات كبيرة منها دون ادني استفادة .

ومن جانبه أكد " وزير الري " علي أن مشروع تبطين الترع كان حلم الدولة المصرية والمزارعين وأصبح حقيقة لضمان وصول مياه الري الي نهايات الترع والي ابعد قطعة أرض مهما كانت مساحتها لان الدولة شغلها الشاغل هو الحفاظ علي الرقعة الزراعية .

وقرر " سويلم " تشكيل لجنة من مركز بحوث الماء لإعداد تقرير مفصل لترعة المقاطعة والمسلمانية للتأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية وأخذ عينة من الخرسانة وفحصها وتحليلها والتأكد من عدم وجود رشح لماء الري خارج جسر الترع .

كما قرر " وزير الري " تشكيل لجنة من معهد المساحة لإجراء رفع مساحي لترعة المقاطعة للتأكد من التزام المقاول بالحدود الفاصله وعدم التعدي علي الملكيات الخاصة بالمزاراعين ، في استجابة سريعة لشكاوى المزراعين علي هذه الترعه .

وكلف " سويلم " وكيل وزارة الري بالدقهلية بتطهير كافة الترع وتوفير المياه للمزارعين وحل كافة مشاكلهم .