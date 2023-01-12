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أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية الجديدة "كلثوم بن رجب حرم قزاح" اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

جاء ذلك وفق بيان صحفي صدر مساء اليوم /الخميس/ عن رئاسة الجمهورية التونسية.

يذكرأن، قرر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحى بن حمزة وكذلك إنهاء مهام والى صفاقس فاخر الفخفاخ، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء تونس.

وتعتبر إقالة وزيرة التجارة الأولى التي تشمل تركيبة حكومة نجلاء بودن منذ تشكيلها في أكتوبر 2021.

وأضافت رئاسة الجمهورية، في بلاغها، أن الرئيس قيس سعيد التقى بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، حيث تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد وضرورة توفير كافة الظروف الملائمة لتنظيم الدورة الثانية لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.