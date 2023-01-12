واشنطن وطوكيو توسّعان نطاق معاهدة الدفاع المشترك ليشمل الفضاء

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ أيّ هجوم يتمّ عبر الفضاء ضدّ أيّ من البلدين من شأنه أن يفعّل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية، والتي تنصّ على أنّ أيّ هجوم على أيّ من البلدين هو هجوم أيضاً على البلد الآخر.