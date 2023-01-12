اليوم السابع
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واشنطن وطوكيو توسّعان نطاق معاهدة الدفاع المشترك ليشمل الفضاء

الخميس، 12 يناير 2023 07:00 ص
واشنطن وطوكيو توسّعان نطاق معاهدة الدفاع المشترك ليشمل الفضاء وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
وكالات

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أعلن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن في واشنطن، الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة واليابان اتّفقتا على أنّ معاهدة الدفاع المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضاً الهجمات، التي تتمّ عبر الفضاء، في خطوة تأتي في خضمّ تزايد القدرات الصينية عبر الأقمار الاصطناعية.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الياباني ووزيري دفاع البلدين، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ أيّ هجوم يتمّ عبر الفضاء ضدّ أيّ من البلدين من شأنه أن يفعّل المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية، والتي تنصّ على أنّ أيّ هجوم على أيّ من البلدين هو هجوم أيضاً على البلد الآخر.

 


اليابان

امريكا

واشنطن

طوكيو

كوريا الشماليه

الصين

أنتوني بلينكن



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