كتب محمد جمال

هبطت طائرة ركاب متجهة من العاصمة التايلندية بانكوك إلى العاصمة الروسية موسكو اضطراريا في مدينة سمرقند الأوزبكية، بعد شعور امرأة حامل على متنها بألم المخاض، بحسب "روسيا اليوم".

وقال ممثل مطارات أوزبكستان إن قائد الطائرة طلب الهبوط فى سمرقند لأن إحدى الراكبات بدأت تشعر بآلام المخاض.

وأشار إلى أن الحديث يدور حول الرحلة SU271 التابعة لخطوط إيروفلوت الجوية الروسية.

يذكرأن، هبطت طائرة روسية تحمل 244 راكبا، بشكل اضطرارى، أمس فى قاعدة جوية عسكرية بالهند، بسبب تهديد بوجود قنبلة على متنها.

وقال متحدث باسم شركة طيران "أزور إير" - لوكالة أنباء تاس الروسية - إن الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى جوا الهندية، وهبطت اضطراريا فى ولاية جوجارات الهندية بسبب تهديد كاذب بوجود قنبلة، وأنها ستغادر إلى "جوا" الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت موسكو). وقامت أجهزة أمن المطار بتفتيش الطائرة وفق الإجراءات المتبعة، ونظرًا لأن العملية شملت وكالات هندية معينة، فقد استغرق الأمر حوالي تسع ساعات.

وفى وقت سابق، أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وزارة الطوارئ الروسية، بإن شخصين لقيا حتفهما بعد تحطم طائرة صغيرة، في شمال روسيا وسط طقس شديد البرودة.

وأضافت: «وفقا لراكب، فإن شخصين لقيا حتفهما، ومن المقرر أن يسافر فريق أرضي إلى الموقع، على متن عربات ثلجية وطائرة هليكوبتر».