وقال متحدث باسم شركة طيران "أزور إير" - لوكالة أنباء تاس الروسية - إن الطائرة كانت متجهة من موسكو إلى جوا الهندية، وهبطت اضطراريا فى ولاية جوجارات الهندية بسبب تهديد كاذب بوجود قنبلة، وأنها ستغادر إلى "جوا" الساعة 11:00 صباحًا (بتوقيت موسكو).

وقامت أجهزة أمن المطار بتفتيش الطائرة وفق الإجراءات المتبعة، ونظرًا لأن العملية شملت وكالات هندية معينة، فقد استغرق الأمر حوالي تسع ساعات. 