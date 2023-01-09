لافروف يدعو نظيره الصيني الجديد لزيارة روسيا

كتب- وكالات

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نظيره الصيني الجديد، تشين جانج، إلى زيارة روسيا، مهنئا إياه على توليه منصبه.

وجاء في بيان عن الخارجية الروسية أن "سيرغي لافروف دعا وزير الخارجية الصيني تشين جانج لزيارة روسيا في وقت مناسب، كما هنأه على تعيينه وتمنى له التوفيق في عمله".

وكانت الصين قد أعلنت عن تعيين سفيرها لدى واشنطن تشين غانج وزيرا جديدا للخارجية، خلفا لوانج يي الذي يشغل المنصب منذ عام 2013.

فيما تم تعيين وانج يي في منصب مدير المكتب العام للجنة الشؤون الخارجية المركزية، وهو أعلى منصب في السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي.

وكان تشين جانج يتولى منصب سفير الصين في الولايات المتحدة، وبدأ عمله في يوليو 2021.

وولد تشين جانج في مدينة تيانجين في مارس 1966، وبدأ العمل كموظف في مكتب الخدمة للبعثات الدبلوماسية من عام 1988 إلى عام 1992، ومن عام 1992 إلى عام 1995، عمل في إدارة شؤون أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الصينية.

وفي الفترات من 1995 إلى 1999، ومن 2002 إلى 2005، ومن 2010 إلى 2011، عمل تشين جانج في السفارة الصينية في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، كما أنه يملك سنوات من الخبرة في العمل كمتحدث باسم وزارة الخارجية.

وشغل تشين جانج منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لإدارة المراسم من 2017 إلى 2018، ونائب وزير الخارجية من 2018 إلى 2021