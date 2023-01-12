نهر الطاقة يتدفق من أرض مصر.. بئر غاز طبيعى جديدة بشرق دمنهور.. إنفوجراف

فى حدث مهم، تمكَّنت شركة "فينترسال دِيا" الالمانية من العثور على الغاز فى منطقة التنقيب بشرق دمنهور فى منطقة دلتا النيل البرية.

وأشار بيان للشركة، أن الأطراف المكلَّفة بالتنقيب فى هذه المنطقة؛ المشغِّل "فينترسال دِيا" (40%) وشريكتاها "كيرون إنرجي" Cheiron Energy (40%)،"آى أن إيه" INA (20%) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ستقوم بتقييم الاكتشاف ليكون بمثابة خط ربط مع البنية التحتية القريبة فى دسوق.

وتقوم شركة دسوق للبترول (ديسوكو) بتشغيل مشروع غاز دسوق؛ وهى مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

يُشار إلى أن فينترسال دِيا بدأت التنقيب فى شرق دمنهور فى نوفمبر 2021. ويُعتبَر الاكتشاف الجديد ثانى بئر استكشافية فى هذا الترخيص. تقع البئر ED-2X على بُعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال حقل دسوق الحالي. وقد اعترض البئر خزانًا غازيًا سماكته 43 مترًا، حيث يلامس الغاز سطح الماء عند ارتفاع 2627 مترًا. فى المقابل، تمَّ تنفيذ برنامج شامل ومناسب بغية الحصول على البيانات الخاصة بالبئر، كما تمَّ اختبار كمية الإنتاج من هذا الاكتشاف، إذ بلغت فى ذروتها 15 مليون قدم مكعبة قياسية فى اليوم.