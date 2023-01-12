محافظ أسوان يضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع تعليمى بتكلفة 27.4 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

وضع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع الرضوان بطريق السادات والذى يضم المراحل التعليمية من رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى والثانوى العام وذلك على مساحة 6450 م2، وبتكلفة 27.4 مليون جنيه، وبطاقة 42 فصل دراسى، بخلاف قاعات الأنشطة، والفراغات التكميلية، وذلك فى إطار الاحتفال بالعيد القومى الـ 52 للمحافظة.

حضر الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بجانب القيادات التعليمية والتنفيذية، وقد شدد اللواء أشرف عطية على ضرورة نشر ثقافة احترام خصوصية السكان المقيمين فى المنطقة، وذلك من خلال التركيز على عدم إزعاج المواطنين، مكلفًا بضرورة الاهتمام باللاندسكيب وعمل ساحة انتظار لتخفيف التكدس المرورى بمحيط المجمع المدرسى، ووضع الألعاب الترفيهية لخلق أجواء مناسبة أمام أبنائنا الطلاب.

وفى نفس السياق أشارت الدكتورة غادة أبو زيد بأن هناك توجيهات من محافظ أسوان بأهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لنهو الأعمال الجارية وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة للإسراع بتسليم المدارس المتبقى تسليمها خلال العام الدراسى الحالى 2022 / 2023 حيث سيتم إنشاء 3 مجمعات مدرسية كبرى فى الحصايا والرضوانية والصداقة الجديدة، كما تم إنشاء جديد لـ 8 مدارس، و8 مدارس إحلال كلى وجزئى، بجانب 29 مدرسة شهدت توسعات، وأيضًا 54 مدرسة دخلت صيانة شاملة بإجمالى 79 مدرسة منها ما تم افتتاحه وتشغيله والأخر جارى العمل فيها دون المساس باستقرار العملية التعليمية.

وأوضحت، بأنه يتم التركيز عند إنشاء المدارس الجديدة بزيادة المسطحات الخضراء واللاندسكيب لتكون مدارسنا عبارة عن صروح جمالية وحضارية بشكل راقى يحفز أبنائنا على الجدية والجد والإجتهاد فى التحصيل الدراسى.



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محافظ أسوان ونائبته وقيادات التعليم