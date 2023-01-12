مكارثى: يجب على الكونجرس التحقيق مع الرئيس بايدن بشأن الوثائق السرية

كتب محمد جمال

قال رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى إنه يجب على الكونجرس التحقيق مع الرئيس الأمريكى جون بايدن بشأن الوثائق السرية، بحسب سكاى نيوز.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن البيت الأبيض يتعاون بشكل كامل فى قضية الكشف عن مزيد من الوثائق السرية، حسبما ذكرت سكاى نيوز، كما أعلن البيت الأبيض اليوم العثور على وثائق سرية فى منزل الرئيس بايدن فى مدينة ويلمنجتون بولاية ديلاوير.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن مساعدى الرئيس الأمريكى جو بايدن، عثروا على وثائق سرية جديدة تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس فى مكان منفصل عن مكتبه بواشنطن.

وأشارت تقارير، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، اليوم الخميس، إلى أن مساعدى الرئيس الأمريكى جو بايدن يبحثون عن وثائق سرية إضافية قد تكون في مواقع أخرى بعد العثور على مجموعة من الوثائق السرية فى نوفمبر الماضى بمكاتب أحد مراكز الأبحاث في العاصمة الأمريكية واشنطن". وكان الرئيس بايدن أعلن - في وقت سابق - أنه لا علم له بمحتوى وثائق رسمية سرية تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما (2009-2017) وعثر عليها أخيرا في مركز أبحاث بواشنطن كان أحيانا يعمل منه.

وقال بايدن - على هامش قمة أمريكية-كندية-مكسيكية عقدت فى مكسيكو حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء "لقد أُبلغت بما تم العثور عليه وفوجئت عندما علمت أنها وثائق متعلقة بالحكومة نقلت إلى ذلك المكتب لكنني لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق".