اليوم السابع
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معمل العيادة الشاملة بمستشفيات جامعة طنطا يحصل على الاعتماد الدولى

الخميس، 12 يناير 2023 03:17 م
معمل العيادة الشاملة بمستشفيات جامعة طنطا يحصل على الاعتماد الدولى الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية محمد طارق 

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصول قسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب جامعة طنطا على الاعتماد الدولي لمعمل العيادة الشاملة بمستشفيات الجامعة، والحصول على شهادة الأيزو الخاصة بالمعامل الطبية من المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك) فى تحاليل الكيمياء الاكلينيكية والميكروبيولوجى طبقا للمواصفات ISO 1518: 2012. 
 
أكد الدكتور محمود ذكى حرص الجامعة الدائم على تأهيل المعامل العلمية بالجامعة للاعتماد، وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية والتقنية المتخصصة، مشيداً بدور كلية الطب فى تطوير معمل قسم الباثولوجيا الاكلينيكية، وبالكوادر البشرية المؤهلة التى تضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى. 
 
هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب على هذا الانجاز، مشيداً بدور إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على تحقيق هذا الانجاز، موجهاً خالص شكره لفريق العمل برئاسة الدكتورة أمانى أبو العنين رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية والدكتورة أمل البندارى مدير المعمل والدكتورة نفين نعيم والدكتورة أميرة عريبى.
 


 

 


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