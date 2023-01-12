اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 04:49 م
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مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى منشأة القناطر

الخميس، 12 يناير 2023 04:36 م
مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى منشأة القناطر حادث - أرشيفية
عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى منطقة منشأة القناطر، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية فى منطقة منشأة القناطر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتوفى وتم نقله إلى المستشفى.
 
وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

إدارة المرور

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اخبار عاجلة

منشأة القناطر



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