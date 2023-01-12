محمود الهاشمي رئيساً لمجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ومقرها القاهرة، تنصيب محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيساً لمجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة.

وكان الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة قد عقد لقاء مع الهاشمي بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحضور الدكتورة رانيا عبدالرازق امين عام اللجنة الفنية للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة لبحث تشكيل مجلس أمناء الشبكة العربية، بالإضافة الي خطط العمل المقترحة خلال الدورة الحالية لمجلس الامناء ودور إمارة عجمان كنقطة اتصال للشبكة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وثمن الدكتور ناصر القحطاني دور دولة الإمارات العربية داخل المنظمة العربية للتنمية الإدارية باعتبارها عضواً شريكاً في المنظمة يعمل علي إنجاح المبادرات المختلفة، مؤكداً علي أن اختيار الهاشمي لرئاسة الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة جاء تقديراً لجهوده في دعم أعمال المنظمة بشكل عام والشبكة بشكل خاص خلال عضويته لمجلس الأمناء خلال العامين المنصرمين.

من جانبه أكد محمود الهاشمى رئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة أن فكرة إنشاء الشبكة جاءت من منطلق بناء كيان عربي موحد لجميع الكوادر الإعلامية المتميزة، بجانب أصحاب المواهب الخاصة بالوطن العربي لاستقطابهم ودمجهم فى هذا الكيان العملاق وتقديم كافة أوجه الدعم التكنولوجي.

وأشار أن الشبكة تحظي باهتمام كبير فى مختلف البلدان العربية، وذلك للتأكيد على الهوية والثقافة العربية بخلاف الترابط مع الثقافات العالمية المختلفة.

الجدير بالذكر أن الهاشمي حقق على مدار 32 عاماً من العمل في القطاعات المالية والاقتصادية والإعلامية، منجزات ملموسة ومشاريع متنوعة في الدوائر والهيئات التي عمل بها، إلى جانب تسهيل أعمال المستثمرين والشركات ورجال الأعمال بهدف ترسيخ مكانة عجمان كوجهة استثمار سياحي وتجاري رائدة في المنطقة.

ويشغل الهاشمي حالياً منصب المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان ، كما شغل الهاشمي قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة، ومدير عام منطقة عجمان الحرة ، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان .



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