محافظ كفر الشيخ: فتح باب تظلمات انتدابات الشهادة الإعدادية لتقريب المسافات

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن فتح باب التظلمات للمراقبين والملاحظين في الشهادة الاعدادية، الخاصة بأعمال الانتدابات بين الإدارات التعليمية، لتقريب المسافات للمراقبين والملاحظين، لتخفيف الأعباء عنهم، وأنه تم تشكيل لجنة لفحص الشكاوى يوميا وسيتم الاعلان عن نتيجة التظلمات يوم الثلاثاء المقبل بالإدارات التعليمية، بإشراف ومتابعة محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جاء ذلك استجابة للشكاوى التي تلقاها اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، لتضرر المراقبين والملاحظين، من أعمال الانتدابات.

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن انتداب المراقبين والملاحظين بين الإدارات التعليمية للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية، جاء بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم، وأنه تم تشكيل لجان من الإدارات التعليمية ومن شئون الطلاب بالمديرية، و من قسم التعليم الاعدادي لاستقبال التظلمات بإدارة شئون الطلاب بمديرية التربية والتعليم، ابتداء من اليوم الخميس يستمر حتى يوم الأحد المقبل بما فيهم يومي الجمعة والسبت المقبلين، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصراً، مؤكداً أنه تم تشكيل غرف العمليات بالكنترولات لبدء أعمال امتحانات سنوات النقل يوم السبت المقبل، لصفوف النقل بالتعليم الابتدائي والاعدادي، والتعليم الثانوي.