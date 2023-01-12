كفر الشيخ تكثف الجهود لفتح منافذ متنقلة وثابتة لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، على استمرار جولاته الميدانية والمفاجئة على المحال والسلاسل الغذائية بمختلف المراكز والأحياء للتأكد من توافر كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بالسلاسل التجارية والمحال والتزامها بالإعلان عن الأسعار في أماكن ظاهرة لروادها من المستهلكين وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة بالتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في توفير الخدمات للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه تم تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، فضلاً عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام و جودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة في حملة "خليك ايجابي" التي تم إطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الأسواق.

وقاد السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية، والتي أسفرت عن تحرير 6 محاضر تمونية، متنوعة، إضافة إلى تفقد منافذ ومخازن السلع الغذائية، للإطمئنان على توافرها بكميات كبيرة.

تابع شريف أحمد هيكل رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ، الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم وذلك لضبط الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر منها محضرين بيئة ومحضرين صحة، وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، والتي أسفرت عن تحرير 3 محاضر متنوعة، للمخالفين من التجار.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، الحملات الرقابية على المخابز البلدية، و المنشآت الغذائية والجزارة ومعامل الألبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر متوعة، منها عدم وجود شهادات صحية ، واشتراطات نظافة، و ذبح خارج المجازر الحكومية،وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر متنوعة للمخالفين من التجار.