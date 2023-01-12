محافظ بورسعيد يتابع حصر أصول وممتلكات الدولة بالمحافظة

واستعرض محافظ بورسعيد ٱخر تطورات الموقف التنفيذي في منظومة حصر أصول وممتلكات الدولة حتى الآن، والذي يعد من أكبر المشروعات التي تشهدها المحافظة بعد أن تم تطبيق التحول الرقمى، وتأتى أهميته من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة، ويتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأصول وأملاك الدولة بكافة الجهات التابعة لها ، وآليات تتيح وجود بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة بما يتناسب مع طبيعة التحول الرقمى ببورسعيد.

وخلال اللقاء، وجه محافظ بورسعيد بتشكيل ورش عمل والاستعانة بالشباب من الديوان العام والأحياء، وذلك للبدء في أعمال حصر دقيق للبيانات والمعلومات لكافة الإدارات والقطاعات بنطاق محافظة بورسعيد، وميكنة كافة الأصول بالمحافظة وإعداد حصر شامل للطرق و مشتملاتها بالمحافظة، موجها بوضع خطة زمنية لجمع وتدقيق البيانات والمعلومات وإعداد منظومة رقمية مميكنة عن كافة القطاعات بالمحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة تحقيق أقصى درجة من الدقة فى جمع وحصر المعلومات، كما وجه ببدء العمل خلال الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن هذه المنظومة الرقمية تتطلب الإصرار والعزيمة في العمل لاستكمال منظومة الرقمنة بمحافظة بورسعيد ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للقائمين على الأعمال، موجها بسرعة اعداد جدول زمني وتشكيل فريق العمل المسئول عن حصر وجمع البيانات والمعلومات في كافة القطاعات بالمحافظة.