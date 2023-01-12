الغضبان: الشباب أساس نجاح المشروعات الكبرى في بورسعيد 

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، لقاءاً موسعاً مع عدد من الأجهزة التنفيذية بالديوان العام والأحياء، في إطار الإجتماعات الدورية لمتابعة سير ومستجدات العمل في عدد من الملفات والموضوعات، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديرى مديريات الخدمات ومديري الإدارات بالديوان العام، وجميع العاملين بــ " المراكز التكنولوجيه بالمحافظه والاحياء، والعاملين بمركز التراخيص و التحول الرقمى، وشبكة معلومات المرافق والأملاك، حماية أملاك الدولة، المساحة، المشروعات، والمقاولين المسئولين عن المشروعات" .

واستعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور آخر تطورات العمل في عدد من الموضوعات المتعلقة بالأحياء و الديوان العام ، مؤكدا أن الجهاز الإداري شهد تطوراً غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة في إطار التحول الرقمي الذي جرى بكافة المؤسسات والمجالات بمحافظة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه تم الاستعانة بأكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى، للمشاركة في خطط التنمية التي تشهدها بورسعيد، وتم اختيارهم وفقاً لأسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، لافتاً إلى أن العناصر الشبابية كان لهم دور كبير في نجاح المشروعات الكبرى التي شهدتها بورسعيد مؤخرا.

وأكد محافظ بورسعيد، على أهمية الدقة في العمل والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين الأجهزة التنفيذية، وذلك للاستمرار في تحقيق النجاح على أرض بورسعيد، موضحاً أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة، مؤكدا أن المواطن يقع على عاتقه مسؤلية كبيرة للمشاركة في إحداث التنمية بالدولة المصرية.

وناقش مع الأجهزة التنفيذية جهود التعاون لسرعة إنجاز العمل في عدد من المشروعات الجاري تتفيذها، مؤكداً على أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعي، مشيراً إلي استمرار تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.



