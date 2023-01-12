محافظ القليوبية يتفقد معرض "أهلاً رمضان" للاطمئنان على توافر جميع السلع ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة لتفقد معرض "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية بشارع فريد ندا بمدينة بنها، وذلك للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين لتلبية جميع احتياجاتهم، يُرافقه المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، وممثل من مباحث التموين.

وأكد "الهجان"، خلال تفقده المعرض على توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطنون وبأسعار تتناسب مع جميع الفئات، مؤكداً توافر السلع الأساسية من زيت وسكر ومكرونة والعدس واللحوم والأرز بمختلف أنواعه علي حسب نسبة الكسر لتتناسب مع جميع فئات المواطنين.

هذ وقد أوضح "المحافظ"، في وقت سابق بأنه جاري تجهيز وافتتاح معارض وشوادر "أهلاً رمضان" ببعض مراكز المحافظة تِباعاً لتخفيف العبء على المواطنين، علاوة على ضخ كميات أكبر من المعروض من السلع الأساسية وتخزينها بباكيات العارضين لعدم نقص أي سلعة وللتيسير على المواطنين.

وفي هذا الصدد قد أعلنت محافظة القليوبية عن تخصيص خطوط لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين فيما يخص أي زيادة في الأسعار أو نقص في السلع الغذائية، من خلال الأرقام 0133212447 / 0133212466 أو عبر رسائل واتس آب على الرقم 01119992624 وذلك على مدار الـ 24 ساعة.

ووجه "الهجان"، رؤساء المدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مسئولي مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، ومديرية التموين، للمرور اليومي على معارض "أهلاً رمضان" بالإضافة إلى المرور على الأسواق ومحال ومنافذ بيع السلع الغذائية (أسواق عامة وهايبرات وسوبر ماركت)، للتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وعدم المغالاة في الأسعار، مع التشديد بالالتزام بوضع قوائم لأسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة، مؤكداً على اليقظة التامة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها، مع استمرار عرض التقرير اليومي لحالة المعارض والأسواق بجميع أنحاء المحافظة.



الإقبال الكبير على المعرض بالقليوبية



اللحوم بالمعرض



جانب من جولة محافظ القليوبية



متابعة الالتزام بالأسعار بالمعرض



محافظ القليوبية خلال تفقد معرض أهلا رمضان ببنها



معرض أهلا رمضان بالقليوبية



