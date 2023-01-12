محافظ الغربية يناقش استغلال الجسر المشترك بين ترعة المحلة ومصرف زفتى

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، مساء اليوم، الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور خالد وصيف مساعد وزير الري للاستثمار والشركات، والنائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، والمهندس أمل حامد وكيل وزارة الري، وذلك لمناقشة كيفية الاستفادة من أملاك الري الواقعة بالمحافظة وصياغة بروتوكول بين الوزارة والمحافظة لاستثمار تلك المساحات بمقابل حق الانتفاع.

كما ناقش المحافظ وضيوفه العديد من الدراسات، ومنها استغلال أرض الفضاء بمصنع المواسير بطنطا والتي تبلغ مساحتها 5400 متر، ثم تناول الاجتماع استغلال الجسر المشترك بين ترعة المحلة ومصرف زفتى بمدينة المحلة الكبرى الذي يبلغ مساحته 24 فدانا وعرض 60 مترا بإجمالي طول 2160 مترا، وهو عبارة عن أرض محصورة بين تغطية ترعة المحلة وتغطية مصرف زفتى والمقترح تطويرها.

وأشار رحمي إلى أهمية وضع تصورات ومقترحات للمشروعات الخدمية إلى جانب تطوير تطوير مساحة الجسر المشترك حتى تكون متنفس للمواطنين وتساهم في توفير فرص عمل، كما وجه بمناقشة الفرص الاستثمارية وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول.