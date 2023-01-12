محافظ الغربية يستقبل البطل العالمى محمد السيد فى سلاح سيف المبارزة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، البطل العالمي محمد السيد لاعب منتخب مصر في سلاح سيف المبارزة، بحضور يسري الديب وكيل وزارة الشباب، السيد سامي المدير الفني لمنتخب مصر، الدكتور أيمن غنيم المدير الإداري، الدكتور محمود ياسين والدكتورة أماني البحيري عضو مجلس إدارة الإتحاد.

وأشاد محافظ الغربية بما حققه اللاعب من إنجازات دولية كان أخرها حصوله على كأس العالم والميدالية الذهبية في الفردي بإيطاليا إلى جانب الميدالية الذهبية للفرق الجماعية بمشاركة أبناء طنطا الثلاثة محمد ياسين، محمود السيد ويوسف شامل.

كما أشاد رحمي بالبطولات التي حققها أبناء الغربية الأربعة في بطولة العالم وجلب الفخر لمصر وللغربية، مؤكداً أن محافظة الغربية لا تتوانى لحظة في تقديم كل الدعم لأبطال الرياضة المصرية الذين يحققون أفضل النتائج ويفوزون في مختلف البطولات الرياضية التي يشاركون بها في جميع المحافل الدولية.

كان قد افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، ملعبين لكرة القدم في قريتي نفيا وفيشا سليم بمركز طنطا، وذلك بحضور الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب، النائب علي عز عضو مجلس النواب، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

وافتتح محافظ الغربية الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب نفيا والذي تم إحلاله وتجديده طبقاً للمواصفات القياسية على مساحة 800 متر وبتكلفة إجماليه 600 ألف جنيه،

كما افتتح محافظ الغربية الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب فيشا سليم، والذي تم تطويره لخدمة أبناء القرية والقرى المجاورة.

وخلال الافتتاحات شاهد المحافظ عروضاً للكاراتيه، الكنغوفو و كرة القدم بمركزي الشباب مشيداً بما قدمه النشء والشباب من عروض رياضية متميزة، تدل على مدى وجود مواهب متميزة في مراكز الشباب وتحتاج إلى ثقل لتلك المهارات.

وأشار رحمي أن الدولة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بكافة المدن والقرى، بهدف تحويل مراكز الشباب إلى مراكز إبداعية وخدمة مجتمعية

وخلال الافتتاحات وجه أهالي القريتين شكرهم لمحافظ الغربية لجهوده المبذولة ودفع العمل وتذليل كافة العقبات في المشروعات غير المسبوقة والتي يتم تنفيذها في المحافظة خلال الفترة الحالية.