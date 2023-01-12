محافظ الغربية يجتمع بوحدة المتغيرات المكانية ورؤساء المراكز والمدن

اجتمع محافظ الغربية مع وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء المراكز والمدن ،مساء اليوم بديوان عام المحافظة لرصد موقف طلبات المواطنين وما تم الإنتهاء منه داخل الوحدات، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام ،دكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف كل حي على حدة حيث تم عرض نسب الإنجاز للمتغيرات، كما تم مناقشة إجمالي المخالفات، الطلبات المقبولة وما تم توجيهه للديوان العام وما تم الرد منه، بالإضافة إلى الطلبات المنتهية وما تم طباعتها،وعدد الطلبات التي تم الرد من الوحدة الرئيسية وتحتاج لاستيفاء ملاحظات، فضلا ع مناقشة كافة المعوقات التي تعترض الأعمال إلى جانب توضيح الخطة الزمنية للإنتهاء منها .

وفي ذات السياق أكد محافظ الغربية على سرعة الإنتهاء من الطلبات المتأخرة، وتحديد أعداد الفصل الحاد بين الحيز العمراني، إلى جانب هدم كل المباني المخالفة وغير المأهولة بالسكان.

يذكر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية يصاحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.