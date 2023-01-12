محافظ الدقهلية يتفقد الأعمال والتجهيزات لإنشاء موقف السنبلاوين الحضارى.. صور

الدقهليه شريف الديب

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس بتفقد الأعمال والتجهيزات الجاري تنفيذها لإنشاء موقف السنبلاوين الحضاري الجديد الذي يضم كافة خطوط المحافظات والمراكز .

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمركز السنبلاوين، بحضور المحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

وكلف "المحافظ" رئيس مدينة السنبلاوين بإنشاء مقاعد انتظار للركاب وكافتيريات ودورات مياه وتوفير كافة الخدمات لهم.

ووجه " مختار " لرئيس المدينة بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الرصف المتبقية للطرق المؤدية إلي الموقف من خلال التنسيق مع هيئة الطرق لرصف هذه الطرق .

وأكد " المحافظ " علي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل خدمة المواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم وحل كافة المشاكل التي تواجههم.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية في كافة القطاعات الخدمية التي تخدم المواطنين وفي مقدمتها المحاور والطرق والمواقف العمومية ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.