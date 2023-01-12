محافظ الدقهلية يحيل عددا من المحاضر بمخالفات البناء للنيابة العامة .. صور

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمنزلة والكردى لإزالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدى على الأرض الزراعية.

وشهد مركز ومدينة المنصورة، متابعة أعمال فك شدة خشبية لسقف الدور الخامس علوى بدون ترخيص على مساحة 160 متر مربع بقرية البقلية التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربى، وتم مصادرة الخشب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه ضد المخالفين.

وشهد مركز ومدينة المنزلة، متابعة وقف أعمال بناء مخالف بترعة مواسيره بالشبول حيث تم على الفور فك الشدة الخشبية وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفى مدينة الكردى، تم ضبط مواطن يقوم بعمل صبة قواعد لمنزل داخل الحيز العمرانى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهه المختصة بمنطقة حى الشيخ موسى وتمت ازاله للقواعد وتقطيع الحديد وردم الموقع وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

وشدد محافظ الدقهلية، على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.