محافظ الأقصر: نعمل على رفع كفاءة المسارات السياحية

وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، أن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، تضمنت تركيب بلاط الانترلوك في العديد من الطرق بمركز إسنا، حيث أشارت إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الانترلوك بنسبة تنفيذ بلغت 100% بشارع الكنيسة الانجيلية، وشارع الصحة الشيمي ، و شارع الراعي بدءا من شارع البحر حتى شارع احمد عرابي.

وتابعت أنه جاري العمل لرصف شارع أرض اللواء من نهاية الخزان، وشارع جسر السيالة حتي مقام الشيخ فضيل، وشارع محلات الموبيليا من جسر السيالة حتى الاسطبل، وشارع كوبري الطوايع الجديد، وشارع الشيخ خليل عسكر، وشارع عبد الفتاح هميمي، والوصلة امام محطة 6، وشارع جنوب بنك الاسكندرية، وشارع شمال سرايا أمين بك من شارع البحر "انترلوك"، وشارع شمال مسجد الشيخ هاشم بداية من شارع البحر "انترلوك".

وأيضاً جاري العمل في شارع جنوب مسجد الشيخ هاشم بداية من نهاية الرصف "انترلوك"، وشارع القيصرية بداية من بنزايون "انترلوك"، وشارع شمال جمعية "المحافظة على القرآن" "انترلوك"، وشارع شمال محلات عثمان عبود "3 فلاحين" "انترلوك"، وشارع جنوب محلات باتا "انترلوك"، وشارع جنوب صيدلية كشك "انترلوك"، وشارع الجميل من الشيخ سعد حتى المكسر، وشارع الهداية من الشيخ سعد حتى المكسر، وشارع جامع ابو شريفة من جسر السيالة ، وشارع الجنينة بداية من بورسعيد، وشارع ورشة الحاج عبد العاطي حتى التأمينات، وشارع مدرسة صلاح الدين حتي مخزن محمد عباس.

وأشارت مدير مديرية الطرق والنقل، إلى أنه في مركز البياضية تم الانتهاء من رصف شارع النجوم ، وأعمال انترلوك بجزيرة المسار السياحي، واستكمال رصف المسار السياحي حتى المثلث ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100%، وجاري العمل في رصف شارع الجزيرة، وشارع النجوم ، وشارع الشيخ حسن الدح، وشارع أحمد الذهبي من مسجد الذهبي حتي مجلس المدينة، وشارع الحواكم ، وشارع الشغايبة.



تطوير المسارات السياحة فى مدينة الأقصر



جانب من تركيب الانترلوك بمدينة الأقصر



رفع كفاءة المسارات السياحية بمحافظة الأقصر