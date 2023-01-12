محافظ الأقصر يناقش الخطط الاقتصادية المستقبلية بالمجلس الاقتصادى الاجتماعى

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فعاليات إجتماع المجلس الإقتصادي الإجتماعي للمحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من ممثلي القطاع السياحي والمستثمرين وجامعة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن بالمحافظة والخطط الاقتصادية المستقبلية للمحافظة، وأهم الفرص الإستثمارية المتاحة، وسبل تعظيم الإستفادة من خدمات البنية الأساسية والمشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية داخل المحافظة، وناقش الاجتماع سبل العمل على رفع معدلات حركة التوافد السياحي إلى المحافظة ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائحين لتحقيق المزيد من الازدهار لهذه الصناعة الحيوية والمؤثرة التي تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر خلال الإجتماع، على ضرورة العمل على تهيئة كافة السبل لزيادة أعداد السائحين القادمين إلى الأقصر خاصة مع امتلاكها المقومات المؤهلة لذلك وما يحظى به قطاع السياحة من دعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

فيما عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات جلسة المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2023، وذلك بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ، ومحمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات والإدارات وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وتناولت الجلسة عدد من الموضوعات التي عرضها المسؤولين والتى تضمنت تغيير بعض خطوط سير السيارات بوسط مدينة الأقصر بهدف إعادة تنظيم حركة المرور ومنع التكدس، وتخصيص مساحة 500 متر مربع بمركز ومدينة الزينية لإنشاء إدارة التضامن الاجتماعى بالزينية للتيسير على أهالى الزينية، وتخصيص 600 متر مربع بنجع الخلاليف بالمدامود بحرى لإقامة مجمع خدمات إجتماعية، كما تمت موافقة أعضاء المجلس التنفيذي على إطلاق اسم الشيخ احمد الحسانى على معهد حاجر الضبعية، وبناءاً على المذكرة المقدمة من الادارة المركزية لمنطقة الأقصر الازهرية بعد موافقة المنطقة الأزهرية والوحدة المحلية القروية لقرية سوزان مبارك التابعة لمركز ومدينة القرنة وأهالى حاجر الضبعية.