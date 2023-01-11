تفاصيل لقاء محافظ أسوان بفريق كرة القدم.. ويؤكد دعمه المتواصل لمسيرته بالدورى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دعمه المتواصل والمستمر للفريق سواء من خلال الهيئات والشركات أو المستثمرين ورجال الأعمال المحبين للنادى والمحافظة ، وذلك في جلسة مصارحة أتسمت بالشفافية والوضوح لعرض أبرز التحديات والحلول المقترحة لضمان إستمرار مسيرة فريق كرة القدم لنادى أسوان الرياضى فى الدورى الممتاز.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى بقيادة الكابتن أيمن الرمادى ، فى حضور أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الكرة على رأسهم حمادة صالح نائب رئيس النادى وذلك عقب التدريبات إستعدادا لمباراته مع حرس الحدود الجمعه القادم على استاد أسوان الرياضى.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالعروض الطيبة وسلسلة الإنتصارات التى قدمها الفريق خلال مبارياته الأخيرة ليدخل إلى المنطقة الدافئة بدورى الأضواء بفضل شخصية المدير الفنى وأسلوبه الجيد فى تجهيز اللاعبين وإدارة المباريات مع الثبات الإنفعالى والتغييرات الإيجابية.

وطالب، بتكاتف الجميع والوقوف صفا واحدا لإستكمال المسيرة الناجحة والوصول إلى المربع الذهبى بمواصلة الدعم المعنوى والمادى للاعبين والجهاز الفنى ، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية واضحة المعالم وخاصة فى التسويق الجيد وجلب موارد مالية تساهم فى الوفاء بالإلتزمات المطلوبة خلال الفترة القادمة.

فيما أكد الكابتن أيمن الرمادى على إستمراره مع الفريق لتحقيق الإستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة حيث سيتم التنسيق مع مجلس الإدارة ولجنة الكرة لتحفيز اللاعبين مع العمل على إستكشاف عناصر من اللاعبين الناشئين لدعم المراكز المختلفة ، موجها شكره لمحافظ أسوان على دعمه المستمر ماديا ومعنويا للفريق والذى كان حافزا كبيرا للاعبين والجهاز الفنى مما ساهم بالوصول لتماسيح النيل لمركز متقدم و إستكمال سلسلة النتائج المشرفة أمام باقى الفرق المنافسة .



محافظ أسوان يحيى اللاعبين



محافظ أسوان يزور تدريبات الفريق



اللاعبون والجهاز الفنى يرحبون بالمحافظ