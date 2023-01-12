محافظ أسوان: وضع علامات تحذيرية خلال تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ضرورة الالتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء أولًا بأول مع الاهتمام بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمختلف مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، وذلك للتيسير على المواطنين وإضفاء الوجه الجمالى والحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها الجماهيرية المقدمة.

وكلف محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، وحدة حياة كريمة بمواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمختلف المشروعات بجميع القرى والنجوع المستهدفة مع التشديد على تكثيف الجهود وعدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان الانتهاء من كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة.

ومن جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لتفقد المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع إجمالى 17 ألف نسمة، مشيرًا إلى تفقد مشروعات إحلال وتجديد مكتب بريد فارس، ومشروع تطوير ورفع كفاءة مدرسة الحلفايا الإبتدائية، وأيضا مشروع إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بطول 6 كم وذلك بنسب تنفيذ 100% لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى ونقطة الإسعاف ومشروع تطوير مركز الشباب بنسب 95 % لكل مشروع.

وأشار المهندس ناجح مصطفى، إلى تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى المساعدة بنسبة 90%، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء، ومشروع إنشاء العمارات السكنية (سكن كريم) بنسبة بنسبة 80% لكل منهما، لافتًا إلى تفقد مشروع رفع كفاءة وحدة المطافئ بنسبة 70%، وأيضًا تفقد مشروع تطوير مدرسة الصباحية الأبتدائية بنسبة 65%.